Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Yandı buralar"

En son Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra rolüyle ekranlara gelen Burcu Özberk, bir süredir tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu cesur kareleriyle adeta Instagram'ı sallıyor.

BURCU ÖZBERK DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Siyah elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özberk'e, "Yandı buralar", "Ateş ediyorsun", "Çok güzelsin Burcu" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesiyle sınır tanımayan Burcu Özberk'e, "Seni çılgın prenses", "Bal gibi" yorumları yapılmıştı.

Ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda yer alıyor.

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolü ile kamera karşısına geçti.

Oyunculuk alanında yıllar içerisinde tanınan isim olmayı başaran Özberk, şimdilerde cesur pozlarıyla gündem oluyor.





