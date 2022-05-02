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Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Yandı buralar"

02.05.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, derin göğüs dekolteli pozunu 9.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Yandı buralar"

En son Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra rolüyle ekranlara gelen Burcu Özberk, bir süredir tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu cesur kareleriyle adeta Instagram'ı sallıyor.

BURCU ÖZBERK DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Siyah elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özberk'e, "Yandı buralar", "Ateş ediyorsun", "Çok güzelsin Burcu" gibi yorumlar geldi.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesiyle sınır tanımayan Burcu Özberk'e, "Seni çılgın prenses", "Bal gibi" yorumları yapılmıştı.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda yer alıyor.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolü ile kamera karşısına geçti.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Oyunculuk alanında yıllar içerisinde tanınan isim olmayı başaran Özberk, şimdilerde cesur pozlarıyla gündem oluyor.

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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