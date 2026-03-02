Ben Leman, Disney'e dönüyor mu? Burçin Terzioğlu açıkladı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisi reytinglerde beklenen sonucu alamayınca, 13. bölümüyle final yaparak izleyicisini üzmüştü.

Özgür Çevik, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu ve Duygu Sarışın gibi isimleri buluşturan Ben Leman izleyicisi dizinin devam etmesi için sosyal medyada kampanyalar yapmış ve Disney'de yayınlanmasını istemişti.

İbrahim Selim'e katılan başrol Burçin Terzioğlu dizinin akıbetine dair konuştu. Selim oyuncuya "Dijital platformda olma durumu var mı bu işin? Bir bunu söyle de biz bir rahatlayalım" dedi.

Burçin Terzioğlu ise "Gerçekten bilmiyoruz. Artık böyle yalancı durumuna düştük biz de. Normalde ana akımda 13 bölüm çekilmiş ömrünü tamamlamış bir şekilde yayından kalkmış bir dizimiz var. Sonrasında sosyal medyada öyle bir yankı buldu ki kimse bitsin istemedi" dedi.

"GÖRÜŞÜLÜYOR" DİYEREK HEYECANLANDIRDI

Oyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hâlâ görüşülüyor diye biliyorum. Net bir şey bize de söylenmedi. Gönül ister ki devam etsin. Çok tatlı bir yerde, çok tatlı bir ekiple, çok güzel bir hikaye anlattık. Biz çok mutluyduk içinde olmaktan. Umarım yolculuğu bir dijital platformda devam eder.