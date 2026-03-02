MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ben Leman, Disney'e dönüyor mu? Burçin Terzioğlu açıkladı

Reytingleri istenen sonucu vermeyince yayından kaldırılan Ben Leman dizisinin başrollerinden Burçin Terzioğlu, konuk olduğu programda dizinin Disney'e dönüp dönmeyeceğine dair açıklamada bulundu.

Ben Leman, Disney'e dönüyor mu? Burçin Terzioğlu açıkladı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisi reytinglerde beklenen sonucu alamayınca, 13. bölümüyle final yaparak izleyicisini üzmüştü.

Özgür Çevik, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu ve Duygu Sarışın gibi isimleri buluşturan Ben Leman izleyicisi dizinin devam etmesi için sosyal medyada kampanyalar yapmış ve Disney'de yayınlanmasını istemişti.

İbrahim Selim'e katılan başrol Burçin Terzioğlu dizinin akıbetine dair konuştu. Selim oyuncuya "Dijital platformda olma durumu var mı bu işin? Bir bunu söyle de biz bir rahatlayalım" dedi.

Ben Leman, Disney e dönüyor mu? Burçin Terzioğlu açıkladı 1

Burçin Terzioğlu ise "Gerçekten bilmiyoruz. Artık böyle yalancı durumuna düştük biz de. Normalde ana akımda 13 bölüm çekilmiş ömrünü tamamlamış bir şekilde yayından kalkmış bir dizimiz var. Sonrasında sosyal medyada öyle bir yankı buldu ki kimse bitsin istemedi" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ben Leman'ın Şahika'sı soyundu! O sahne gündem oldu Ben Leman'ın Şahika'sı soyundu! O sahne gündem oldu

"GÖRÜŞÜLÜYOR" DİYEREK HEYECANLANDIRDI

Oyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi:

Ben Leman, Disney e dönüyor mu? Burçin Terzioğlu açıkladı 2

"Hâlâ görüşülüyor diye biliyorum. Net bir şey bize de söylenmedi. Gönül ister ki devam etsin. Çok tatlı bir yerde, çok tatlı bir ekiple, çok güzel bir hikaye anlattık. Biz çok mutluyduk içinde olmaktan. Umarım yolculuğu bir dijital platformda devam eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat dizisine taze kan! Ünlü oyuncu kadrodaTeşkilat dizisine taze kan! Ünlü oyuncu kadroda
En yakını açıkladı: Yakışıklı oyuncuyla gizlice evlendiEn yakını açıkladı: Yakışıklı oyuncuyla gizlice evlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Ben Leman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.