Burcu Özberk'i kızdıran sözler! "Keşke birazcık edepli olmayı bilseniz"

Kraliçe dizisi tutmayınca final kararı alındı, başrol oyuncusu Burcu Özberk ise yeni bir diziyle hızlıca anlaşıp ekranda kalmayı sağladı. Şükrü Özyıldız'ın ve Burcu Özberk'in başrolü oldukları yaz dizisi "Ruhun Duymaz" da reyting mağduru olarak istediği başarıyı bulamadı.

Şarkı yazarı Günay Çoban ise Twitter hesabında attığı tweetle Burcu Özberk'i hedef aldı. Reytingleri tutmayan dizilerde boy gösteren Özberk'e farklı imalarda bulunan Çoban "Fan linci çekemeyeceğim, o yüzden isim vermeden yazıyorum. Hanımefendinin birkaç ay önceki dizisi tutmadı. Hemen yeni bir diziye geçti, reytingler çakılınca o da kalkıyormuş. Dijitale film çekti o da tutmadı. Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Nasıl oluyor da oluyor? Kendisi ya ağır torpilli ya da günümüzün moda tabiriyle 'yıldız haritası inanılmaz' olduğu için fena ballı" yorumunda bulundu.

"BENİM ADIMA GÜZEL CEVAPLAR VERİLMİŞ"

Bu sözleri üzerine alan Burcu Özberk çok sinirlendi ve bu paylaşıma tepki göstererek şunları söyledi:

"Keşke hayatlarını bilmediğiniz insanlar hakkında böyle kolayca klavye delikanlılığı yapamasanız. Keşke birazcık edepli olmayı bilseniz. Keşke burada sallamadan önce biraz araştırma yapsanız. Benim adıma çok güzel cevaplar verilmiş. Sevindim!"