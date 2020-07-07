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Burcu Özberk mayolu tatil pozlarıyla beğeni topladı! Afili Aşk'la Altın Kelebek alan Burcu Özberk kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 00:10 | Son Güncelleme

Altın Kelebek'te ödül kazanan güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı mayolu yaz pozlarıyla takipçilerinin beğenisi topladı. Burcu Özberk'in pozlarına saatler içinde yüz binlerce beğeni geldi.

Burcu Özberk mayolu tatil pozlarıyla beğeni topladı! Afili Aşk'la Altın Kelebek alan Burcu Özberk kimdir?

Burcu Özberk, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Afili Aşk dizisindeki rolüyle en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü kazanmayı başardı.

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Instagram'da 4,8 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor.

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Özberk son olarak tatilde çekilen mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.

2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk'ta Ayşe Özkayalı karakterine hayat verdi.

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