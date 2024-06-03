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Burcu Özberk mini etekli kombiniyle poz verdi, yorum yağdı: Ateş ediyorsun

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 14:41
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Bir süredir ekrandan uzak kalan Burcu Özberk şu sıralar yurt dışında keyif yapıyor. Güzel oyuncu Barcelona'da siyah etek- sarı gömlek kombiniyle dikkat çekti ve hayranlarını mest etti.

Burcu Özberk mini etekli kombiniyle poz verdi, yorum yağdı: Ateş ediyorsun

Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Çocukluk, Ruhun Duymaz, Güneşin Kızları, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl dizileriyle tanınan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk sık sık paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren ve yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu pozlarıyla beğeni topladı.

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Barcelona'da tatilde olan Özberk siyah mini eteğini göğüs dekolteli sarı gömleğiyle kombinledi.

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Tarzıyla hayranlarından tam not alan oyuncuya yorumlar gecikmedi. Kimi Burcu Özberk'e "Ateş ediyorsun" derken kimi de "Çok güzelsin" dedi.

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