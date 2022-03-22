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Burcu Özberk pencere önünde poz verdi! "Pijama neredesin?"

22.03.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı sık sık farklı isimlerle aşk iddialarına karışan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk pencere önünde verdiği pozla hayranlarını mest etti. Güzel fiziğini sergileyen Özberk yaza özlem duyduğunu da takipçileriyle paylaştı.

Burcu Özberk pencere önünde poz verdi! "Pijama neredesin?"

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Burcu Özberk hayranlarını yine mest etti.

Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu ve adeta sosyal medyayı salladı. Bu paylaşımının ardından Instagram’da 9 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu dakikalar içerisinde 250 bin beğeni aldı.

Ekran Alıntısı

Burcu Özberk yaza duyduğu özlemi de "Şu sıcacık havalara geçebiliyor muyuz?" yorumuyla paylaştı.

Güzel oyuncunun pozuna hayranları "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulunurken bazı takipçiler ise "Pijama neredesin?" yorumları yaptı.

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Burcu Özberk
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