Gonca Vuslateri hamileymiş! 2 ay içinde evlenme planı...

"Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede" diyen Gonca Vuslateri muradına erdi. Şu günlerde Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gonca Vuslateri‘nin hayatında güzel bir dönem başladı. Başarılı oyuncu 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.

Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

Gonca Vuslateri'nin sevgilisinin kim olduğu da merak edildi.

