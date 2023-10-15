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Gonca Vuslateri hamileymiş! 2 ay içinde evlenme planı...

15.10.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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‘Yalan Dünya', 'Düğün Salonu' ve 'Her Şey Dahil' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin hamile olduğunu ortaya çıktı. Herkes Vuslateri'nin bebeğinin babasını merak ederken oyuncunun evlilik için planlar yaptığı da iddia edildi.

"Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede" diyen Gonca Vuslateri muradına erdi. Şu günlerde Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gonca Vuslateri‘nin hayatında güzel bir dönem başladı. Başarılı oyuncu 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

Gonca Vuslateri'nin sevgilisinin kim olduğu da merak edildi.

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