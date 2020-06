Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın veda mesajı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burdur’a veda ederken bu güzel ilin sahip olduğu büyük potansiyeli her geçen gün daha iyi kullanarak tarım ve hayvancılık ile madencilik alanlarının yanı sıra turizm ve eğitimdeki kapasitesini de güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak veda mesajı yayımladı. Vali Şıldak, "İlk Valilik görevini yürüttüğüm Burdur İlinden ayrılmanın burukluğunu yaşarken, Balıkesir İlinde hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu hissediyorum. Öncelikle bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İki yılı aşkın süredir görev yaptığım Teke Yöresi ve Göller Bölgesinin eşsiz güzelliklere sahip şehri olan Burdur’un gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Burdur’da göreve başladığımız ilk andan itibaren destek veren, çalışmalarımıza katkı sağlayan milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, bütün çalışma arkadaşlarıma ve kamu personeline, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve mensuplarına, il genel meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Sıcak ilgi ve yakınlıkları ile desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz, her fırsatta aralarında olmaya özen gösterdiğimiz bütün Burdurlu vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.