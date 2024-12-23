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Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü

AA AA
23.12.2024 09:30
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Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında park halindeki otobüslerin birinde yangın çıktı.

Hızla diğer otobüslere de yayılan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini söyledi.

Birbirine bitişik şekilde park halindeki otobüslerde başlayan yangında 5 otobüsün tamamen yandığını belirten Ballak, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemeyi yapacak. Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum. " diye konuştu.

Araç sahiplerinden Erkan Gedik de olay yerine geldiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü, ekiplerin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

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yangın Burdur özel halk otobüsü

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