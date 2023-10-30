YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

30.10.2023 07:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Burdur Valisi Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz, bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in köklü medeniyetlerinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Öksüz, "Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 100 yıl önce hilalin bahtını açarak geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır." dedi.

Resepsiyonda, Cumhuriyet'in 80. yılında dönemin valisi tarafından resim ve kompozisyon yarışmasında birinci seçilen öğrencilerin eserlerinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için saklanan kutu açılarak eserler sahiplerine takdim edildi.

- Kortej yürüyüşü düzenlendi

Resepsiyonun ardından Çatalpınarı mevkisinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burdur Belediyesince düzenlenen konserde Eypio, sahne aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da insanlar sokaklara sığmadı, meydanlarda adım atacak yer kalmadıBodrum’da insanlar sokaklara sığmadı, meydanlarda adım atacak yer kalmadı
Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralıDiyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı hizmete sunulduYedigöller 100. Yıl Kültür Parkı hizmete sunuldu
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Burdur Cumhuriyet kutlama

Burdur Namaz Vakitleri 30 Ekim Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:48
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Burdur Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Pazartesi

Pazar eczanesi
Karamanli
Şifa eczanesi
Golhisar
Yeni tekin eczanesi
Yesilova
Sönmez eczanesi
Bucak
Cantürk eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.