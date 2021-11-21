Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail (20) ile Feyzullah Ünlü (24), vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

İsmail Ünlü akımın etkisiyle sepetten yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Feyzullah Ünlü ise itfaiye ekiplerince sepetten indirildikten sonra aynı hastaneye kaldırıldı.

Akraba oldukları öğrenilen işçilerden Feyzullah Ünlü'nün, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.



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