YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

21.11.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail (20) ile Feyzullah Ünlü (24), vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

İsmail Ünlü akımın etkisiyle sepetten yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Feyzullah Ünlü ise itfaiye ekiplerince sepetten indirildikten sonra aynı hastaneye kaldırıldı.

Akraba oldukları öğrenilen işçilerden Feyzullah Ünlü'nün, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandıBurdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:50
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:11

Burdur Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Engin Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Bucak
Konak Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.