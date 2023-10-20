YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı

Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı

20.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan "Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD 3)" programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin devletine uyguladığı insanlık dışı terörü lanetlediğini, tarihin bu zulmü gerçekleştirenleri unutmayacağını söyledi.

Programla ilgili bilgi veren Gümen, IPARD III'ün 2030'a kadar uygulanacağını ifade etti.

Kırsal kalkınmanın ve insanları kırsal alanda tutmanın öncelikleri olduğunu belirten Gümen, şunları dile getirdi:

"Kırsala yönelik her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Her karış toprağımızın kıymetli olduğu hepimizin malumudur. Dünya nüfusundaki artış ve şehirleşmenin ekilebilir tarım alanlarının üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Son yıllarda giderek artan iklim değişikliği, doğal afetler, savaşlar ve salgın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi. Artık gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkeler için tarım ve su, sadece stratejik bir ürün olarak değil hayati öneme sahip bir milli güvenlik meselesi olarak görülüyor."

Gümen, Bakanlık olarak tarımsal üretimdeki temel politika olan sürdürebilirlik, verim, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı hayata geçirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI ÖNCELİMİZ"

Tarımsal üretimin planlanmasıyla stratejik ürünlerde arz güvenliğinin sağlanmasının ve fiyat dalgalanmasının önüne geçmek istediklerini belirten Gümen, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması öncelimiz. Tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması hedeflerimizin içinde. İşlenmeyen arazilerimizin üretime kazandırılması ve tarımsal desteklerin etkinleştirilmesi, vizyonumuz ve misyonumuza göre yönlendirilmesi Bakanlık olarak öncelimiz arasında."

Şap hastalığına karşı daha fazla hayvanı aşılamak için aşı kampanyasını öne çektiklerini dile getiren Gümen, eylülde başlattıkları kampanya sürecinde tüm hayvanları aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

IPARD programının Türkiye'de 2011'den beri uygulandığına dikkati çeken Gümen, özellikle hayvancılık, et, süt, su ürünlerinin işlenmesine, bitkisel üretime, arıcılığa ve makineleşmeye destek verdiklerini söyledi.

Program kapsamında yaklaşık 500 işletmeye 862 milyon lira hibe sağlandığı bilgisini paylaşan Gümen, kadınlar ile 40 yaş altındakilere ekstra destekler verildiğini ifade etti.

Gümen, toplantının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptıPolisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Gaziantep’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralıGaziantep’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı
Mardin’de akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralıMardin’de akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Burdur Hayvancılık tarım

Burdur Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:49
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Burdur Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Ekim eczanesi
Merkez
Erçelik eczanesi
Golhisar
Yeni tekin eczanesi
Yesilova
Yetimoğlu eczanesi
Bucak
Karamanli eczanesi
Karamanli
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.