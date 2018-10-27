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Burhan Karaçam: Kurlardaki 1 liralık artış 300 milyon TL zarara sebep oluyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Kurlardaki her 1 Lira'lık artış Fenerbahçe’ye 258 ile 300 milyon TL olarak zarara neden oluyor. Bu borçları kapatabilmek için döviz borçlarında Türk Lirası'na dönmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Burhan Karaçam: Kurlardaki 1 liralık artış 300 milyon TL zarara sebep oluyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, geçmiş dönemdeki toplantıda mali verileri paylaştıklarını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, "Konsolide edilmiş bağımsız denetimden geçmiş ve uluslararası standartlara uygun raporların kulüp içinde paylaşılmadığını söylemiştim.

Gelince ilk işimiz olarak bu çalışmalara başladık. Bu epey bir uzun zaman aldı. Beklediğimiz gibi de 2 hafta önce taslak çalışması hazırlandı. Geçen hafta cuma günüde bu rapor resmiyet kazandı. Rapor 31 Mayıs 2018 tarihi ile o güne kadar döneme olan günü alıyor. Son 3 sene incelendi. Ondan önceki dönemlerdeki rakamlar denetlenmemiş rakamlardır. İleriye dönük elbette ki rakamlarda neleri bahsettiğimizi paylaşacağız" dedi.

"Kurlardaki 1 Lira'lık artış 300 milyon TL zarara neden oluyor"

Fenerbahçe’nin zararlarından bahseden Karaçam, "2016 senesinde 730 milyon, 2017’de 1 milyar 140 milyon zarar oluşmuş. 2018 senesinde ise 1 milyar 841 milyon zarar mevcut. 31 Mayıs 2018 itibariyle toplam borç 3 milyar 184 milyon. Borcun yüzde 80’i döviz borcu. Kurlardaki her 1 Lira'lık artış Fenerbahçe’ye 258 ile 300 milyon TL olarak zarara neden oluyor. Bu borçları kapatabilmek için döviz borçlarında Türk Lirası'na dönmemiz lazım" diye konuştu.

Burhan Karaçam, bu sezon 2 milyar 274 milyon nakit ihtiyaçları olduğunu, bunun 1 milyar 60 milyonunu ödeyebileceklerini, 1 milyar 214 milyonun da ödenmesi için çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Burhan Karaçam Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

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