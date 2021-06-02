MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı! Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı! Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

02.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti grup toplantısında konuşan sanatçı Burhan Şeşen, pandemi sürecinde çalışamayan müzisyenler için destek istedi. Şeşen, "Bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinizde hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir ağıtla bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz, bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız?" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Burhan Şeşen, pandemi koşullarının sanatçıları ve müzisyenleri nasıl etkilediğini ve yeni kademeli normalleşme kararlarına yönelik tepkilerini İYİ Parti grup toplantısında anlattı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den sonra kürsüye çıkan Şeşen, "Bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinizde hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir ağıtla bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz, bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız, dağ başını duman almış marşını da mı okumadınız; müzisyenler gerçekten özel insanlar" dedi.

"GÖZÜNÜ YUMMA MÜZİĞE SAHİP ÇIK"

"İsteğimiz kademeli normalleşmenin bizim sektörümüze de uygulanmasıydı yoksa bize para verin diye sızlanmak hiçbir müzisyenin tercihi değildir" diyen

Şeşen, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben hala bu yaşında bir şarkıyla dünyayı güzelleştirebileceğime inanıyorum. Çok ütopik ama bizler de sizler gibi her şeyi barış oyluyla uzlaşmayla demokrasi sınırları içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Gençler yeni bir akım başlattılar, bu sözlerle konuşmamız noktalayacağım, gözünü yumma müziğe sahip çık, gözünü yumma sahneye sahip çık."

Şeşen, bu konuşmasının ardından Twitter'da TT oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kardeşlerim dizisi yeni oyuncusu dikkat çekti!Kardeşlerim dizisi yeni oyuncusu dikkat çekti!
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Burhan Şeşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.