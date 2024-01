Burhaniye Belediyesi eğitimde lider oldu

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanan yeni bir hizmet anlayışı getiren Burhaniye Belediyesi, Burhaniye’de binlerce öğrenciye ulaşarak ailelerin eğitim yükünü hafifletti.

Gelir durumuna göre asgari ücretli, tek maaşlı ailelere öncelik verilirken; cüzi ücretlerle her ailenin ulaşabildiği bir eğitim hizmeti sunuldu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BURSEM ve Gündüz Bakımevlerinde 2019 yılından bugüne yaklaşık 4 bin 200 öğrenci eğitim desteği aldı.

Burhaniye Belediyesi’nin 2019 yılında faaliyete geçirdiği BURSEM’de (Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi) Üniversiteye ve Liseye Giriş sınavlarına hazırlık kursları ve okul destek programlarında her öğrenim yılında yaklaşık 400 öğrenci eğitim desteği alıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik her dersten kurs verilirken aylık düzenli deneme sınavları ile öğrenciler sınavlara hazırlanıyor. Yıl boyunca süren kurslara ilaveten Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti ile öğrenciler in her alanda destek aldığı BURSEM’de uzman öğretmen kadrosu ile yaz kampları ve okul dönemi kursları veriliyor. Yüksek başarı oranı ile hem YKS’ de hem LGS’de öğrencilerin ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Okul destek kurslarının yanı sıra Gençlik Merkezi sportif ve sanatsal kurslar açarak öğrencilerin her anlamda gelişimine destek oluyor. Satranç, Pilates, Jimnastik, Halk oyunları, Resim, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, Drama kursları ile her yıl yaklaşık 500 öğrenci kurslardan faydalanıyor. Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Bakımevi’ni 2021 yılında faaliyete geçiren Burhaniye Belediyesi 2022 yılında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve son olarak 2024 yılında açılması planlanan Nurten Aslan Gündüz Bakımevini ’de yıl içerisinde açma planlarını işleme koyarak okul öncesi eğitimde de öncü belediye olmayı başardı. Her yıl yaklaşık 200 çocuğumuza yuva olan kreşlerde uzman Okul Öncesi Öğretmenlerinin yanı sıra branş öğretmenleri ile de çocukların eğitimini destekleniyor. Satranç, Akıl ve Zeka oyunları, Halk oyunları, Jimnastik dersleri verilirken Yabancı Dil olarak da İngilizce eğitim hizmeti de çocuklarımıza sunuluyor. Göreve geldiği günden bugüne eğitim için sayısız yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımlara Cumhuriyetin ışığında aydınlık bir gelecek yetiştirebilmek için durmadan devam edeceklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler; "Belediye dershanemizi, kreşlerimizi açarak Burhaniye’de her ailenin ulaşabileceği eğitim hizmetiyle pek çok ailemize ve öğrencimize destek olduk. 2024 yılında da yeni bir kreş açmayı planlıyoruz. Her anne babanın en kıymetli en değerli varlığı evlatlarıdır, bizlere emanet ettikleri yavrularımız için güvenli, kaliteli bir eğitim ortamı sunuyoruz. Çocuklarımızın okul öncesi eğitiminden Üniversiteye kadar yanlarındayız. Hatta başarılı ve ihtiyacı olan üniversiteli çocuklarımıza üniversite bursu da veriyoruz. Her anlamda Burhaniye için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz," dedi.