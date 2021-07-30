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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına destek

30.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında evi ve eşyaları yandığı için ağlayan kadına destek olacaklarını bildirdi.

Aktaş, Twitter hesabında, telefonda konuşurken ağlayan kadının görüntülerine yer verdiği paylaşımında, "Giden bir şey yok güzel ablacığım Allah'ın izniyle. Siz sağ olun yeter. Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Senin emeğini karşılamaz ama olsun. Yeter ki sizin canınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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