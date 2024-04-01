YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bozbey, vatandaşlara hitap etti:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bozbey, vatandaşlara hitap etti:

AA AA
01.04.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, "Şimdi artık görev zamanı. Önce çocukları güldüreceğiz, oradan başlayacağız işe. Onları gülümseteceğiz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bozbey, vatandaşlara hitap etti:

Bozbey, Bursa Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Bursa'nın tercihini değişimden yana kullandığını belirten Bozbey, bundan sonra artık görev zamanı olduğunu söyledi.

Bozbey, bu seçim yolculuğunda çok güzel insanlar tanıdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi artık görev zamanı. Önce çocukları güldüreceğiz, oradan başlayacağız işe. Onları gülümseteceğiz. Bize oy vermemiş olan sevgili Bursalılara da seslenmek istiyorum: Biz, her hizmeti eşit ve adil yapacağız. Bize oy vermeyenlerin de hizmetkarıyız bundan sonra. Biz, hiç kimseyi ötekileştirmedik ve ötekileştirmiyoruz da. 'Bize oy versin vermesin, herkesin başkanı olacağım.' dedim, herkesin başkanıyım."

Hemen işe koyulacaklarını dile getiren Bozbey, "Bursa'nın sorunlarına vakıfız, hepsini biliyoruz. Hepsinin farkındayız. Elbette ki bundan sonra bu kenti sizlerle beraber yöneteceğiz. Biz, sizlerle beraber güçlüyüz. Sizlerle beraber tüm Bursa'yı gülümseteceğiz. İşimiz hemen işe koyulmak ve sizlerin sorunlarını bir bir çözmek." diye konuştu.

Bozbey, kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Menemen’de Pehlivan farklı kazandıMenemen’de Pehlivan farklı kazandı
Muhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiMuhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Yusuf Alemdar, vatandaşlara hitap etti:Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Yusuf Alemdar, vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
Bursa mustafa bozbey

Bursa Namaz Vakitleri 1 Nisan Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:35
Yatsı
20:55
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.