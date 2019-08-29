Mynet Trend

Bursa'da çekirdeği kurutmak için yolun birer şeridini kapattılar

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevreyolunun birer şeridini kapatmakta buldu.

Türkiye'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan 'İnegöl Alası'nı yetiştiren üreticiler, mahsüllerini kurutacak yer bulamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi. Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler, kurutulmak üzere şehrin pazar alanlarına serilirken, bazı çiftçiler yer bulamayınca çekirdekleri Ahmet Türkel, çevreyolunun gidiş-dönüş yönündeki birer şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Çevreyolunun boş kalan diğer şeridinde ise trafik akışı sağlanıyor.

BELEDİYE İZİN VERDİ

Yıllardır çekirdeklerini kurutma konusunda alan sıkıntısı yaşayan üreticiler, belediyenin izin vermesi ile birlikte kurutma işlemini yolda yaptıklarını ve asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu belirtti.

'BU SENE REKOLTE OLDUKÇA GÜZEL'

Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.

'ASFALTTA GÜZEL KURUYOR'

Yolda kurutmanın daha iyi olduğunu ifade eden üreticilerden Nurettin Yavuz ise "Hasadımızı yaptık. Trafiğin içinde çekirdeklerimizi kurutuyoruz. Çevreyolu üzerinde bir şeridine serdik. Asfalt kurutma konusunda oldukça iyi oluyor. Daha çabuk kuruyor" dedi.

Kaynak: DHA

Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekirdek bursa

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da tarihi 'pirinç fresk' ele geçirildi

'Pirinç fresk' ele geçirildi

Kadınlara silah zoru ile fuhuş yaptıran sevgililer yakalandı

Kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililer yakalandı!

Ucuza online kozmetik ürünleri almanın yolları

Ucuza online kozmetik ürünleri almanın yolları

Şile sahilini siyaha boyayan yakıtın sırrı çözüldü

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Sırrı çözüldü

Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında Mohammad Vasıf'a 29 yıl hapis cezası

Kükçükçekmece'deki mide bulandıran olayda karar çıktı!

Galata Köprüsü'nde arbede! Sopa ile saldırdılar

Ortalık karıştı! Sopa ile zabıtanın kafasına vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.