Mynet Trend

Bursa'da eşinin paralarını harcayan adam korkusundan kendisini bıçaklamış

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.

Olay sabah saatlerinde Yıldırım'a bağlı Esenevler Mahallesinde meydana geldi. 23 yaşındaki A.Y. polisi arayarak yüzünü görmediği kişiler tarafından cebindeki altın bilezikler ile 2 bin lira parasının gasp edildiğini ve bıçaklandığını ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri A.Y.'yi bacağına saplanan bıçakla ambulansa bindirirken, polis zanlıları bulmak için çalışmalara başladı.

MEYVE BIÇAĞI ELE VERDİ

A.Y'nin ifadesini almak isteyen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri adamın bacağındaki bıçağın meyve bıçağı olduğunu fark etti. Gaspçıların meyve bıçağıyla dolaşmasına anlam veremeyen ekipler A.Y'nin verdiği ifadeden de şüphelenerek adamın evine giderek evdeki meyve bıçaklarını kontrol etti. A.Y'nin bacağındaki meyve bıçağı takımının 5 tanesi evde bulundu. Buradan yola çıkan ekipler, şahsın kendi kendini bıçakladığını tespit etti.

'ÇOK PİŞMANIM'

Tedavi için kaldırıldığı hastaneye giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y'nin yeniden ifadesini aldı. A.Y. son verdiği ifadede, "Ben kendim yaptım. Paraları ben yedim. Kimseye borcum yok. Paraları yiyince kendi kendimi bıçaklayıp ihbar ettim. Kimseden şikayetçi değilim. Yaptığım için pişmanım" dedi.

EŞİNİN 25 BİŞN TL'LİK PARASINI HARCAMIŞ

Genç adamın, eşine ait olan 25 bin liralık birikimi harcadığı için böyle bir senaryo hazırladığı da ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: İHA

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Domuzlar şehre indiDomuzlar şehre indi
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa gasp

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti

Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de domuzlar şehre indi

Domuzlar şehre indi

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da asker eğlencesinde elinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı

Böyle patladı! Asker eğlencesi hastanede son buldu

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 9 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

Elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye kurtardı

Şaşkına çeviren görüntü! 10 metre yükseklikte mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.