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Bursa'da evlenme meselesi yüzünden kavga çıktı! Yaralılar var

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursa’da evlenme meselesi yüzünden iki aile birbirine girdi. Her iki tarafın taş ve sopalarla birbirine girdiği sokak kavgası meydan muharebelerini aratmadı. Kameraya yansıyan sokak kavgasında 9 kişi yaralanırken, polis olaya karışan 18 kişiyi gözaltına aldı.

İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O. (20) ile S.O'ya (17) küçük yaşta aileleri tarafından ileride evlenmeleri için anlaştı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O., S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı.

Geçtiğimiz hafta iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Fakat dün öğle saatlerinde kız tarafı O.O.'nun ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1'İ AĞIR 9 YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 tarafı dağıtmak için önce biber gazı sıktı, daha sonra silahla havaya ateş açtı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İKİ AİLENİN EVLERİNİN ÖNÜNE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Tedbir maksatlı 2 ailenin evlerinin önüne çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

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Anahtar Kelimeler:
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