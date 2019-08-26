Mynet Trend

Bursa'da gergin gece! Uyuşturucu ve fuhuş evi iddiası ortalığı karıştırdı!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.08.2019 03:07 | Son Güncelleme

Bursa'da, 250 kişilik mahalleli, uyuşturucu sattıkları ve fuhuş yaptıkları gerekçesi ile bir adam ve kadını önce darp ettiler daha sonra evine taş ile saldırarak mahalleden çıkarılmasını istediler. Öfkeli kalabalık AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından ikna edildi. Yaralı halde evde tutulan kadın ve erkek, mahalleli dağılınca polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) bir grup mahalleli ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonucunda mahalle sakinleri kadını ve yanındaki adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin elinden kurtulan H.Ç. ve S.G. kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girerek kapıyı kilitledi. Bunun üzerine evin önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik mahalleli fuhuş yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddia edilen kadının evine taş ile saldırdı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi ve ancak H.Ç. ile S.G.’nin evden çıkarılıp bir daha mahalleye geri dönmemesi üzerine dağılacaklarını belirten mahalleli bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından ikna edildi.

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Öte yandan H.Ç'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve bir çok suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.

"MAHALLEMİZDE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İSTEMİYORUZ"

H.Ç. isimli kadını mahallede istemediklerini belirten Recep Güven, “Bu kadın 3 senedir burada oturuyor fuhuş yapıyor ve uyuşturucu satıyor. Ev babasının üzerine olduğu için mahalleden çıkartamıyoruz. Bu kadın 20 gün önce cezaevinden çıktı. Daha önce bizim çocuklarımız mahallede rahat rahat gezerken bugün çocuklarımızı sokağa çıkartamıyoruz. Niye çıkartamıyoruz çünkü bu mahalleye uyuşturucu almaya geliyorlar. Bugün yine bir uyuşturucu satıcısı ile gelmiş esnafı tehdit etmiş bizde bütün mahalle sakinleri olarak toplandık bu kadını istemiyoruz. Mahallemizde uyuşturucu ve fuhuş yapılmasını istemiyoruz. Bir aile binlerce ailenin huzurunu bozuyor” dedi. (İHA)

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
İBB şirketlerine yeni atamalar! Kararlar yayımlandıİBB şirketlerine yeni atamalar! Kararlar yayımlandı
Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa fuhuş uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Termometreler çıldırdı! Sokaklar boş kaldı: Adeta hayalet şehir

Termometreler çıldırdı! Sokaklar boş kaldı: Adeta hayalet şehir

İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerine yeni atamalar!

İBB şirketlerine yeni atamalar! Kararlar yayımlandı

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Erzurum'da inanılmaz olay! İnsan kemikleri bulundu

İnanılmaz olay! İnsan kemikleri bulundu

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

İğrenç olay! 'Tecavüz' suçundan 1 yıl önce tahliye olmuş

'Tecavüz' suçundan 1 yıl önce tahliye olmuş

İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.