Bursa'da gergin gece! Uyuşturucu ve fuhuş evi iddiası ortalığı karıştırdı!

Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) bir grup mahalleli ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonucunda mahalle sakinleri kadını ve yanındaki adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin elinden kurtulan H.Ç. ve S.G. kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girerek kapıyı kilitledi. Bunun üzerine evin önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik mahalleli fuhuş yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddia edilen kadının evine taş ile saldırdı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi ve ancak H.Ç. ile S.G.’nin evden çıkarılıp bir daha mahalleye geri dönmemesi üzerine dağılacaklarını belirten mahalleli bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından ikna edildi.

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan H.Ç'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve bir çok suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.