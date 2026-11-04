YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bursa'da hazırlanıyor tüm Türkiye tüketiyor: Bu yılın gözdesi oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı ve turşusuyla ünlenen Gedelek mahallesinde faaliyet gösteren bir turşu firmasının bu sezon ürettiği mısır turşusu büyük ilgi görüyor.

Bursa'da hazırlanıyor tüm Türkiye tüketiyor: Bu yılın gözdesi oldu

Gedelek'te 12 yıldır bu sektörde çalıştığını ve 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirten İşletme Müdürü Nimet Soysal, 26 çeşit ürün ürettiklerini söyledi.

Üretime ilk olarak pancar ve dolma çeşitleriyle başladıklarını ifade eden Soysal, bu yıl yeni bir trend başlattıklarını belirtti.

Bursa da hazırlanıyor tüm Türkiye tüketiyor: Bu yılın gözdesi oldu 1

BU YILIN GÖZDESİ MISIR TURŞUSU

Firma olarak bu sezon mısır turşusunu denediklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Nimet Soysal, şunları söyledi:

"Bu seneki trendimiz mısır. 30 tonluk bir üretimle başladık. Yani şu an çok sevilen mısır ve artı bamya turşumuz var. Pancarlara da devam ediyoruz. Mısırlar Adana'dan, pancarlar Konya ve İzmir'den, biber gruplarımız ise Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere yer yer değişen bölgelerden geliyor. Mısırlar 18 günde olgunlaşıyor. Kış ayları için 30 ton üretim yaptık ama sanki kış aylarına elimizde mısır turşusu kalmayacak gibi duruyor. Yemesi çok lezzetli, bu sene sofralarda baş tacı diyebiliriz."

Bursa da hazırlanıyor tüm Türkiye tüketiyor: Bu yılın gözdesi oldu 2

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını belirten Soysal; mısır başta olmak üzere üretilen turşuların İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir, Zonguldak ve Balıkesir gibi birçok şehre düzenli olarak gönderildiğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harvard araştırdı! Depresif belirtileri azaltabilecek meyve ortaya çıktıHarvard araştırdı! Depresif belirtileri azaltabilecek meyve ortaya çıktı
Çekirdeğini çıkarmadan kurutuyorlar! Kapadokya'nın bu lezzeti dünya listesine girdiÇekirdeğini çıkarmadan kurutuyorlar! Kapadokya'nın bu lezzeti dünya listesine girdi

Anahtar Kelimeler:
Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.