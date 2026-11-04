Bursa'da hazırlanıyor tüm Türkiye tüketiyor: Bu yılın gözdesi oldu

Gedelek'te 12 yıldır bu sektörde çalıştığını ve 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirten İşletme Müdürü Nimet Soysal, 26 çeşit ürün ürettiklerini söyledi.

Üretime ilk olarak pancar ve dolma çeşitleriyle başladıklarını ifade eden Soysal, bu yıl yeni bir trend başlattıklarını belirtti.

BU YILIN GÖZDESİ MISIR TURŞUSU

Firma olarak bu sezon mısır turşusunu denediklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Nimet Soysal, şunları söyledi:

"Bu seneki trendimiz mısır. 30 tonluk bir üretimle başladık. Yani şu an çok sevilen mısır ve artı bamya turşumuz var. Pancarlara da devam ediyoruz. Mısırlar Adana'dan, pancarlar Konya ve İzmir'den, biber gruplarımız ise Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere yer yer değişen bölgelerden geliyor. Mısırlar 18 günde olgunlaşıyor. Kış ayları için 30 ton üretim yaptık ama sanki kış aylarına elimizde mısır turşusu kalmayacak gibi duruyor. Yemesi çok lezzetli, bu sene sofralarda baş tacı diyebiliriz."

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Hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını belirten Soysal; mısır başta olmak üzere üretilen turşuların İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir, Zonguldak ve Balıkesir gibi birçok şehre düzenli olarak gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır