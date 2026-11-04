Harvard araştırdı! Depresif belirtileri azaltabilecek meyve ortaya çıktı

Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 65 yaş ve üzerindeki, fiziksel olarak hareketsiz bir yaşam süren ve hafif depresif belirtiler gösteren 18 kişi incelendi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir gruba her gün 48 gram dondurularak kurutulmuş yaban mersini tozu verilirken diğer gruba aynı miktarda plasebo, yani etkin madde içermeyen bir toz verildi. Üç ay boyunca devam eden çalışmanın sonunda katılımcıların depresif belirtileri ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler değerlendirildi.

YABAN MERSİNİ TÜKETENLERDE DAHA BELİRGİN İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Araştırmanın sonunda her iki gruptaki katılımcıların depresif belirtilerinde iyileşme gözlendi. Ancak yaban mersini tüketen grupta iyileşmenin daha belirgin ve tutarlı olduğu görüldü. Bununla birlikte araştırmacılar, iki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadığını vurguladı. Dolayısıyla elde edilen bulgular, yaban mersininin depresyon belirtilerini azalttığını kesin olarak kanıtlamıyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nden moleküler beslenme uzmanı Courtney Millar, araştırmanın amacının yaban mersini tüketiminin bağırsak mikrobiyotası, metabolitler ve depresif belirtiler üzerindeki olası etkilerini ön değerlendirmeden geçirmek olduğunu belirtti.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNDE DE DEĞİŞİM GÖRÜLDÜ

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bağırsak mikrobiyotasında meydana gelen değişimler oldu. Yaban mersini tüketen katılımcılarda bakteriyel enzimlerle ilişkili altı farklı genin bolluğunda değişim tespit edildi. Bunlardan beşinde artış görüldü. Artış gösteren genlerden biri, GABA olarak bilinen gama-aminobütirik asidin üretimiyle ilişkiliydi.

GABA, beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimde rol oynayan ve depresyonla ilişkisi daha önce de araştırılmış bir nörotransmitter. Bilim insanları, yaban mersininde bulunan liflerin ve meyveye mavi rengini veren antosiyaninlerin bağırsak mikrobiyotası üzerinde etkili olabildiğinin zaten bilindiğini ifade ediyor. Ancak gözlemlenen değişimlerin ruh hali üzerindeki olası etkilerinin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

BAĞIRSAK VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

Son yıllarda bilim insanları, bağırsak sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki çift yönlü ilişkiye giderek daha fazla odaklanıyor. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişimlerin beyin işlevleri ve ruh haliyle ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor. Yeni araştırma da beslenme alışkanlıkları, bağırsak bakterileri ve depresif belirtiler arasındaki olası bağlantıya ilişkin ön bulgular sunuyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, katılımcı sayısının oldukça az olduğunu ve çalışmaya katılanların çoğunun kadın ve beyaz bireylerden oluştuğunu hatırlatıyor. Ayrıca katılımcılar, klinik depresyon tanısı almış kişilerden değil, hafif depresif belirtiler gösteren bireylerden oluşuyordu.

DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR

Araştırmacılar, yaban mersini tüketen grupta gözlenen daha belirgin iyileşmenin ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişimlerin yeni çalışmalar için önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Ancak mevcut veriler, yaban mersininin depresyonu önlediğini veya tedavi ettiğini söylemek için yeterli değil.

Bilim insanları, daha fazla katılımcının yer aldığı ve farklı toplulukları kapsayan araştırmalarla bu ilişkinin yeniden incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Elde edilen sonuçlar, beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerini anlamak açısından yeni araştırmalara zemin hazırlıyor.