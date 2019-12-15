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Bursa’da iğrenç mesajlar ortalığı kan gölüne çevirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa’da evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları zor sakinleştirirken, darp edilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi, mesajların geldiği cep telefonuna mesaj atarak, görüşmek istediğini söyledi.

Bu mesaj üzerine harekete geçen M.Ö., kadının evine giderek zile bastı. Evin içerisinden çıkan kadının eşi ve akrabaları, M.Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönünce kadının eşi ve akrabaları M.Ö.’yü apartmanın girişinde darp etmeye başladı.

Kanlar içerisinde kalan M.Ö.’yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırdı. Yaralı M.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Ö.’yü darp eden 3 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
bursa Cinsel Taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
İYİ YAPMIŞLAR MİLLETİN NAMUSUNA GÖZ DİKERSEN SONUCUNADA KATLANIRSIN.
şimdi bu aile ceza alacak. öteki insansı serbest vede mağdur olacak. büyük ihtimalle tazminat bile alacak. ADALET nerede?
Cehalet ve edepsizlik sarmış her bir yanı ...
4 Büyük Kitabın her birinde asla Öldürmeyeceksin Yazar.. ÖLDÜRMEYECEKSİN.. Eyy Kurban OLduğum Rabbim, Belki Çok Büyük Bir Günaha Giriyorum Ama BöyLe AdamLarıda Öldürmeyeceksinde ne Yapacaksın ?
bütün kemiklerini kıracaksın..
boyle dayak manyagi yapacaksın akillanmasa bi daha
Güzel kardeşim Allahın ÖLDÜRMEYECEKSİN dediği şahsiyetler bunlar değil. Günaha girmiyorsun inşallah. En azından buğz ediyorsun.
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