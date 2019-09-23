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Bursa'da kaza yapan sürücü şoka girdi! Son ses müzik dinleyip, sigara içti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Bursa’da ana yolda iddiaya göre aşırı süratli olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile takla atarak ters döndü. Kaza sonrası yaralanan ve şok geçiren sürücü araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin arabada oluşan benzin sızıntısını fark etmesi üzerine sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi alması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Bursa -İstanbul Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı süratli olduğu öne sürülen 16 AFE 286 plakalı otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü.

SON SES MÜZİK DİNLEYİP, SİGARA İÇTİ

Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T.’yi Bursa Şehir Hastanesine Kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa kaza sigara Müzik

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