Bursa'da lüks araç sürücülerine yüklü miktarda ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti.

TEHLİKELİ ANLAR SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, tehlikeli manevralarla ilerledikten sonra kırmızı ışık ihlali yaparak yollarına devam etti. Yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücülerin tepkisine neden olurken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sürücülerin kimliğini kısa sürede tespit etti.

YÜKLÜ MİKTARDA CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.