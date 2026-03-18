Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bursa'da lüks araç sürücülerine yüklü miktarda ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

İçerik devam ediyor

Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli şekilde araç kullanan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki ultra lüks otomobilin sürücülerine yaklaşık 100 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti.

TEHLİKELİ ANLAR SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, tehlikeli manevralarla ilerledikten sonra kırmızı ışık ihlali yaparak yollarına devam etti. Yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücülerin tepkisine neden olurken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sürücülerin kimliğini kısa sürede tespit etti.

YÜKLÜ MİKTARDA CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.