Turizmin parlayan yıldızı! Kartpostallık manzaralar çıktı

Kızılin'de ilkbaharla birlikte doğa adeta sahneye çıktı. Kızıl, yeşil ve sarının en göz alıcı tonlarıyla bezenen tahıl tarlaları, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Tarlalar farklı renkleriyle adeta bir kilim deseni gibi doğaya serildi. Besni ilçesinin bereketli topraklarının yer aldığı Besni Ovası'nın doğal güzellikleri dron ile havadan görüntülendi.

Tarihi Roma dönemine dayanan Kızılin Köprüsü çevresinde ilkbaharla birlikte yoğunlaşan doğanın renkleri görsel bir şölen sunuyor.

Bir yanda doğanın renk cümbüşü, diğer yanda tarihi mağaraların gizemli atmosferi Adıyaman'ın son yıllarda turizmin parlayan yıldızı haline getiriyor.

