Turizmin parlayan yıldızı! Kartpostallık manzaralar çıktı

Fırat Nehri ve Göksu Nehri'nin birleştiği Kızılin Kanyonu ve etrafında ilkbaharla birlikte renkler canlandı.

Kızılin'de ilkbaharla birlikte doğa adeta sahneye çıktı. Kızıl, yeşil ve sarının en göz alıcı tonlarıyla bezenen tahıl tarlaları, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Tarlalar farklı renkleriyle adeta bir kilim deseni gibi doğaya serildi. Besni ilçesinin bereketli topraklarının yer aldığı Besni Ovası'nın doğal güzellikleri dron ile havadan görüntülendi.

Tarihi Roma dönemine dayanan Kızılin Köprüsü çevresinde ilkbaharla birlikte yoğunlaşan doğanın renkleri görsel bir şölen sunuyor.
Bir yanda doğanın renk cümbüşü, diğer yanda tarihi mağaraların gizemli atmosferi Adıyaman'ın son yıllarda turizmin parlayan yıldızı haline getiriyor.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına verdi, tartışma çıktı1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına verdi, tartışma çıktı
Yağışlar bereketiyle geldi, beklenen oldu: Etkisi 2027'ye kadar sürecekYağışlar bereketiyle geldi, beklenen oldu: Etkisi 2027'ye kadar sürecek

En Çok Okunan Trend Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

