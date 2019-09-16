Mynet Trend

Bursa'da mahallede yılan operasyonu!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi’nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sâkinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

Olay Abidin Özmen Sokak’ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sâkinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sâkinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi.

15 DAKİKALIK ZORLU BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARTILDI

İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Seyir halindeki arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdıSeyir halindeki arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı
Dehşeti yaşadı! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduDehşeti yaşadı! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa yılan

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Sarıkamış'ta görüntülendiler...

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samandağ'da yıkım gerginliği

Samandağ'da yıkım gerginliği

Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Ankara'da alkollü sürücü arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı

Seyir halindeki arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı

İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi dövüp gasp eden 4 kişiden 2'si yakalandı

Dehşeti yaşadı! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Adana'da belediyedeki işinden çıkarılan kişi havaya ateş açtı

İşten çıkarıldı! Silahla dehşet saçtı

İBB, 'Cumhuriyet Müzesi' için çalışmalara başladı

İBB'den tarihi proje: Çalışmalara başladık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.