Bursa'da ne yenir? En lezzetli Bursa yemekleri

Yaşamak için yiyenlerden misiniz yemek için yaşayanlardan mı bilmiyorum ama bence ziyaret ettiğimiz bir şehri tanımanın yolu tarihini, doğasını, insanlarını, kültürünü ve mutfağını keşfetmekten geçiyor. Ben gezdiğim yerlerde yöresel yemekleri de seyahatimin bir parçası haline getiriyorum. Bursa'ya yolu düşecek olanlar da benim gibi Bursa'da ne yenir diye araştırıyor. O halde detaylı bir rehberle Bursa'da nerede ne yenir incelemeye başlayalım. BURSA'DA NE YENİR? İskender

Cantık

Kestane şekeri

Tava

Tahinli pide

İnegöl köfte

Pideli köfte

Kemalpaşa tatlısı

Cevizli lokum

Mihaliç peyniri

Anjelik reçeli

Süt helvası İSKENDER Bırakın Türkleri, yabancıların bile bildiği bir cevabı var bu sorunun. Elbette Bursa'da iskender yenir. Hatta iskender Bursa'da yenir! Öyle bir lezzet ki İstanbul'dan 'hadi iskender yemeye gidelim' deyip Bursa'ya gidenler var. 1930'dan beri hizmet veren Kebapçı iskender, Uludağ kebapçısı ve Bursa kebapçısı en iyi seçenekler arasında bulunuyor. Bursa'da ne yenir sorusuna Vedat Milor Uludağ kebapçısında iskender yenir cevabını vermiş. Lezzetin izini ünlü gurmenin tavsiyesi üzerinden sürebilirsiniz. Her daim bu mekanların önünde uzun kuyruklar oluyor. Bu lezzeti tatmak için epey sıra beklemeniz gerekebilir.

CANTIK Cantık belki de çoğu kişinin duymadığı hatta okurken o da ne dediği bir lezzet olabilir. Bursa’da ne yenir sorusuna verilecek başlıca cevaplardan biri olan cantık, bir nevi pide aslında. Pideden daha küçük ve şekli yuvarlak. Tek bir tanesi asla doyumluk değil, tadımlık. İster atıştırın ister bir öğün olarak yiyin ama bu lezzetin tadına mutlaka bakın. Pide gibi cantıkın da kıymalı, peynirli, yumurtalı, kuşbaşılı gibi çeşitleri oluyor. Bursa'da hemen hemen tüm pidecilerde bu meşhur lezzeti bulabilirsiniz. KESTANE ŞEKERİ İşte benim için bu yazının en can alıcı kısmı. Kestanenin her hali benim için adeta aşk. Pilava da yakışıyor yaş pastaya da, sobada közlenip de yeniyor, şekeri de yapılıyor. Bursa ise tam bir kestane şekeri cenneti. Bursa’nın içinde ve İzmir yolunda çok sayıda kestane şekeri satan dükkan göreceksiniz. Mutlaka tadına bakın ve hem kendinize hem de hediye olarak satın alın. Herkesin bildiği bir marka olan Kafkas'ı tercih edebilirsiniz. TAVA Ben adı tava olup da lezzetli olmayan bir yemek yemedim dha önce. Mardin tava, kilis tava ve diğer türevleri gibi Bursa'da da yiyeceğiniz tava lezzet garantili.

Günlük terbiye edilen et taş fırında sac üstünde domates, biber ve tereyağı ile sadece 4 dakikada pişiyor. Lezzetini tarif etmeye kelimelerin yetmediği tava Bursa'da ne yenir sorusuna verilecek en güzel cevaplardan biri. Sac tavanın yanında ikram edilen fırınlanmış soğanı, tava yoğurdu, kırmızı biberi, sıcacıkk pidesi, tereyağı, turşusu, hellim peyniri, susamlı mücveri ile damaklarınızda iz bırakacak bir yeme-içme deneyimine hazır olun. Tavacı Refik bu lezzeti mutlaka tatmanız gereken bir mekan. TAHİNLİ PİDE Tahinli pideyi Bursalılar genelde kahvaltıda tüketiyor. Pide şeklinde bir hamura bol tahin sürülerek yapılıyor. Pastanelerin hemen hemen hepsinde bu lezzeti bulabilirsiniz. Tarihi Abdal Fırını‘na denk gelirseniz buradan satın alabilirsiniz. Çayla birlikte mükemmel gidiyor. Gezmekten yorulduğunuzda tatlı bir mola için şahane ikili benden söylemesi. İNEGÖL KÖFTE Meşhur olduğu ilin sınırlarını aşmış bir lezzet İnegöl köftesi. Birçok şehirde bu köfteyi yeme imkanı bulabilirsiniz. Ama Bursa’da, özellikle de en büyük ilçelerinden İnegöl’de tatmalısınız bu özel yemeği. İnegöl köfte, kuzu ve dana eti baharatsız bir şekilde aynı anda kullanılarak yapılıyor. Yanında domates, biber ve patates kızartması ile servis ediliyor. Yanına piyaz da olmazsa olmazı bence.

Yerinde yemek isterseniz İnegöl’de yer alan Köfteci Orhan'da ya da Bursa'da Ömür Köftecisi'nde yiyebilirsiniz. PİDELİ KÖFTE Bir Bursalıya iskender mi pideli köfte mi diye sorsak belki çoğunluk pideli köfte cevabını verir. Pidelerin üzerinde gelen köfteler, domates sos ve tereyağı ile servis ediliyor. Bursa’ya gittiğinizde en az iskender kadar ünlü pideli köfteye kesinlikle şans vermenizi öneririm. Bursa'da pideli köfte nerede yenir derseniz; Kayhan Çarşısı‘ndaki mekanlarda yiyebilirsiniz. KEMALPAŞA TATLISI Bursa Kemalpaşa tatlısı şerbetli bir peynir tatlısı. Tatlıyı yerinde yemek isterseniz, hamuru tuzsuz peynir, irmik, un ve yumurtanın karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Yağda kızartılıyor ve şerbetle buluşuyor. Orijinal halinde yanında başka bir şey olmadan servis ediliyor ve yeniliyor. Paket içinde satılan kurabiye hali evlerde şerbetle kaynatılarak pişirilip kaymak ya da dondurmayla yenilebiliyor. Paketli ürünlerde peynir oranı çok düşük olduğu için orijinalindeki lezzeti bulmanız mümkün olmaz. O nedenle Bursa'da yemenizi tavsiye ederim.

CEVİZLİ LOKUM Bursa’da neredeyse tüm pastanelerde bulabilirsiniz cevizli lokumu. Halk arasında kına lokumu olarak da biliniyor. Kahvaltıda ya da yanında çayla ara öğünde atıştırabilirsiniz. MİHALİÇ PEYNİRİ Mihaliç (Kelle) Peyniri Bursa ilinde yapılan ve ilk defa da Karacabey’de yapıldığı için bu ilçenin eski adı olan Mihaliç adı ile anılan bir peynir çeşidi. Türk kahvaltısı sofralarında bulunması gereken Mihaliç peyniri eşsiz aroması ve benzersiz kokusu ile sık tüketiliyor. Genellikle tam yağlı kıvırcık koyun sütünden imal edilen Mihaliç peyniri, koyun sütünün yetersiz kaldığı durumlarda inek sütünden de üretilebiliyor. Mihaliç peyniri, aynı zamanda inek, koyun ve keçi sütünün belirli oranda karıştırılmasıyla da yapılıyor. Bu konuda seçiciyseniz almadan önce muhakkak peynirin içeriğini sorun. ANJELİK REÇELİ Anjelik reçeli, Uludağ eteklerinden toplanan melek otunun sapından yapılıyor. Bursa'ya özgü olan reçel tadının yanı sıra ham maddesinin şifalı özelliklerinden dolayı da tercih ediliyor. Melek otunun sinir sistemini kuvvetlendirdiği, astımda yatıştırıcı etkisinin bulunduğu, hazımsızlığa, iştahsızlığa ve kabızlığa iyi geldiği biliniyor. Bu reçeli Bursa'da Ulus Pastanesi'nde bulabilirsiniz.