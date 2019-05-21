Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobille kesildi. Otomobilden inen saldırgan, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri, silahlı saldırgını, kimliğini tespit edip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)
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