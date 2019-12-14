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Bursa'da şoke eden görüntü! Tokatladığı genç kızı arabadan attı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa’da bir sürücü, tokatladığı genç kızı seyir halindeki otomobilden attı. Sinir krizi geçiren genç kız yol ortasında ağladı.

Olay Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A. ile sürücü B. K. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesiyle sürücü B. K. yanında oturan Ayşe A.’ya önce tokat attı, daha sonra seyir halindeyken otomobilden attı. Yol ortasında bayılan Ayşe A. vatandaşlar tarafından ayıltılırken, sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızı hastaneye götürmek istedi. Fakat genç kız panoların arkasına geçerek saklandı. Polis ekipleri Ayşe A'yı ambulansa götürdü. Genç kız, “O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?” diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan Ayşe A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Tokat

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
iyi olmuş bu kadar rahat herkesin arabasına binersen böyle olmuş yazık ki devletimin polisine devletimizin ambulansına yazılacak çok şey varda değmez
Bazı kadınlar insanı deli ediyor. Tamam şiddet uygulamamasi gerek ama arabadan in demiştir oda inmeyince atmıştır. Keza benzer olayı bende yaşadım. Tabi aralarında ne geçti bilemem ama durduk yere bunlar da yapılmaz.
Kendini erkek sanıp kızı arabaya almış da erkek gibi götürüp evine bırakamamış mı?
gençlik insanlık nereye gidiyor Allhahım.sözüm meclisden dışarı hayvanlar insanlardan daha merhametli vijdanlı oldu
@erkan_simsek_1977 , sakıncası yok, meclisten içeri de söyleyebilirsin :))
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