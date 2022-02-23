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Bursa'dan gelen cevher: Süt helvası tarifi

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskender kebabıyla meşhur Bursa'ya gittiğinizde yemek ardına mutlaka yenilmesi gereken tatlılar arasında "süt helvası" yer alıyor. Buram buram tereyağı kokusunu hissedeceğiniz hafif ama bir o kadar lezzetli bir tarif olan süt helvası, hemen her evde bulunan malzemelerle kolayca evde de pişirilebiliyor.

Bursa'dan gelen cevher: Süt helvası tarifi

Tıpkı fırın sütlaç gibi üzeri yanık bir şekilde servis edilen bu lezzete kendi mutfağınızda şans vermelisiniz! Bursa'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan süt helvası hem özel davetlerde hem gündelik menülerde sıklıkla yer alan bir tatlı diyebiliriz. Kolay ulaşılabilir malzemelerle oldukça güzel bir lezzet yakalama olanağı tanıyan, kaşık kaşık tüketebileceğiniz süt helvasının yapılışına geçmek ister misiniz? Eğer cevabınız "evet" ise sizi tarifimize alalım...

BURSA'NIN SÜT HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 çorba kaşığı tereyağı

  • Yarım su bardağı un

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı tam yağlı süt

  • 1 çorba kaşığı esmer şeker

SÜSLEMEK İÇİN

  • Antep fıstığı tozu ya da badem tozu

HAZIRLANIŞI

  • Orta boy bir sos tavası ya da derin tencereyi ocağa alın. (Tencere ya da sos tavanın granit veya teflon olmasına özen gösterin. Tava, süt helvasının yanmaması ve yapışmaması için oldukça önemli.)

  • Sos tavanın içerisine tereyağını ekleyin ve ocağı kısık ateşe alın.

  • Yavaş yavaş eriyen tereyağının yanmamasına özen gösterin. Tereyağı tam olarak eridiğinde içerisine unu ilave edin.

  • Kısık ateşte olan ocağı orta seviyeye getirin ve tereyağıyla birlikte unun iyi bir şekilde kavrulmasını sağlayın.

  • Un sararmaya başladığında ocağın altını tekrar kısın.

  • Farklı bir sos tavası içerisinde süt helvasının şerbetini pişirin.

  • Şerbet için şeker ve sütü sos tavasına alın ancak kaynama noktasına gelmeden ocağın altını kapatın.

  • Tereyağıyla kavurduğunuz una şerbeti yavaş yavaş ekleyin.

  • Bu esnada çırpma teli yardımıyla süt helvasını sürekli karıştırmaya özen gösterin. (Aksi takdirde topaklanmalar görülebilir.)

  • Muhallebi kıvamına gelen tatlıyı ocaktan alın ve küçük güveç kaplara paylaştırın.

  • Süt helvasının üzerinin daha iyi yanması için esmer şekeri üzerine serpiştirin.

  • Önceden ısıtılan 180 derece fırında üzeri istediğiniz gibi koyulaştığında tatlınızı fırından çıkarın.

  • Yarım saat dinlendirdiğiniz tatlınızın üzerine toz Antep fıstığı ya da badem tozu serperek henüz ılıkken servis edin.


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