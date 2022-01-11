Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
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