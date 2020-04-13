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Bursa İl Müftülüğünden sosyal medyada vaaz

BURSA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında camilerde ibadetlere ara verilmesinin ardından vaaz dinleyemeyen vatandaşlar için, Bursa İl Müftülüğü sosyal medya hesapları üzerinden vaaz vermeye başladı.Hafta içi her gün saat 12:50’de başlayan ve öğle ezanına kadar süren, vaaz programını dinleyen binlerce kişi evde kaldıkları süre içerisinde böyle bir çalışmanın yapılmasından hoşnut olduklarını belirttiler.Konuyla ilgili konuşan Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "En olumsuz şartlarda bile çaresiz değiliz.

Bursa İl Müftülüğünden sosyal medyada vaaz

Korona virüs ile mücadele kapsamında camilerde ibadetlere ara verilmesinin ardından vaaz dinleyemeyen vatandaşlar için, Bursa İl Müftülüğü sosyal medya hesapları üzerinden vaaz vermeye başladı.
Hafta içi her gün saat 12:50’de başlayan ve öğle ezanına kadar süren, vaaz programını dinleyen binlerce kişi evde kaldıkları süre içerisinde böyle bir çalışmanın yapılmasından hoşnut olduklarını belirttiler.
Konuyla ilgili konuşan Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "En olumsuz şartlarda bile çaresiz değiliz. Her hâlükârda hizmetlerimizi milletimize ulaştırmak sorumluluğunu bilen bir kurumuz. Yüz yüze hizmet üretmemizin önünde bugün İçin engeller olsa da, gönüllere hizmet etmenin engeli yok. Bu vesileyle; sosyal medya üzerinden yaptığımız sohbetlerin halkımızın gönül dünyasında karşılık bulması takdire şayandır. Buna bağlı olarak yine her gün; tefsir, hadis, fıkıh ve siyer sohbetlerimizle gönüllerinize ve evlerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bizi izlemeye devam edin. Ayrıca bu zor günlerin külfetini paylaşmayı da imkânlar elverdiğince yerine getirmeğe çalışacağız. Milletimize dua edip dua bekliyoruz. Rabbimizden niyazımız, bu sıkıntılı günleri; milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlarla neticelendirmesidir" şeklinde konuştu.

Bursa İl Müftülüğünden sosyal medyada vaaz

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