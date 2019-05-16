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Bursa iş dünyasından Bursaspor'a prim desteği

BURSASPOR HABERLERİ  | 16.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bursa'da iş adamları Bursaspor'a destek olmak için son iki maçta yeşil-beyazlı takıma prim verecek.

Bursa iş dünyasından Bursaspor'a prim desteği

Yeşil-beyazlılar, ligin en kritik maçında Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Küme düşmeme adına mutlak 3 puan hedefleyen timsahta maç öncesi Bursa şehri adeta kenetlendi. Maça 3 gün kala biletlerin neredeyse tamamına yakınını tüketen taraftarların ardından iş dünyası da harekete geçti. Bütün şehrin kilitlendiği pazar günkü maç için iş adamları da yeşil-beyazlı takıma son iki maçta prim vermeyi kararlaştırdı. Sosyal medyada başlatılan kampanyada şu ana kadar 500 bin TL prim toplandığı öğrenilirken, hedeflenen rakamın ise 2 milyon lira olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Göztepe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şimdi mi aklınıza geldi,takım küme düştü düşecek. koskoca Bursanın Bir takımı var onada kimse sahip çıkmıyor. lafa geldimi herkes bursasporlu ama !!!!
bursa göztepe yer degiştirir lig öyle biter
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