YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

06.01.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:14
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Derman Eczanesi
Harmancik
Enver Eczanesi
Inegol
Sağlık Eczanesi
Inegol
Bircan Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.