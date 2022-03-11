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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

11.03.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 17.30 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 ve 20.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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