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Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek

11.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Kamp ve Karavan Festivali 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek

Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran tarihlerinde Harmancık'taki kamp ve karavan alanında yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun organizasyonuyla, kamp ile karavan tutkunları ikinci kez Bursa'da bir araya gelecek.

Etkinlikte birçok sosyal medya fenomeni takipçileriyle buluşacak.

Kültürel etkinlikler, film gösterimleri, tiyatro oyunu, konser ve doğa sporu organizasyonlarıyla çeşitlenecek festivale katılmak isteyen karavancılar ile kamp yapmak isteyen doğaseverler, alana 17 Haziran'da alana giriş yapacak.

Sağlık ve güvenlik gibi pek çok hizmetin yerinde yapılacağı organizasyonda, ziyaretçilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları da sağlanacak. Organizasyon programı, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Harmancık Belediyesinin girişimleri, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinin katkılarıyla Harmancık Eko Turizm Tesisleri’ne kazandırılacak karavan parkının açılışı da festival sırasında yapılacak.

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