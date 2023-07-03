BURSA LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS Bursa lise taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Bursa lise taban puanları ile ilgili araştırmalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Liseleri ve 2023 Bursa lise taban puanları internette araştırılıyor. İşte, LGS Bursa taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

BURSA LGS TABAN PUANLARI 2023

Bursa LGS taban puanları tercih sürecinde işlem yapacak öğrenci ve veliler tarafından incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

BURS LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.

Okul Adı Okul Türü Yabancı Dili Taban Puanı

Yüzdelik Dilimi

Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 482,97 0,32

Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 476,09 0,65

Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 463,55 1,54

Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 455,42 2,27

Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 452,37 2,58

Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 442,11 3,72

Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 440,88 3,87

Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,84 4,75

Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,98 5,95

Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,63 6

Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 423,27 6,2

Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 416,96 7,15

Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 416,36 7,24

Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 415,31 7,4

Bursa / Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,09 8,38

Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 406,35 8,85

Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 404,48 9,17

Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 397,72 10,33

Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 395,79 10,67

Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 394,97 10,81

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 389,36 11,84

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 386,75 12,34

Bursa / İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 385,50 12,59

Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 381,03 13,47

Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 380,35 13,61

Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 378,01 14,08

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 373,95 14,93

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 373,43 15,04

Bursa / İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 372,39 15,25

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 370,72 15,61

Bursa / Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 366,31 16,59

Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 365,68 16,73

Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 358,21 18,46

Bursa / Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 357,17 18,71

Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 356,21 18,94

Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 353,74 19,54

Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 350,19 20,41

Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 349,35 20,62

Bursa / Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 342,06 22,54

Bursa / Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 341,81 22,61

Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 337,62 23,76

Bursa / Osmangazi / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 333,58 24,92

Bursa / Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 330,53 25,82

Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 328,59 26,4

Bursa / Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 326,59 27,02

Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 325,27 27,45

Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 318,34 29,68

Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 314,57 30,95

Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 313,96 31,16

Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 305,84 34,06

Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 302,97 35,12

Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 302,22 35,41

Bursa / Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 301,69 35,61

Bursa / Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 294,62 38,36

Bursa / Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 292,01 39,43

Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 284,55 42,61

Bursa / Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 283,18 43,22

Bursa / Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 280,05 44,63

Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 279,84 44,73

Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 279,53 44,87

Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 278,78 45,21

Bursa / Osmangazi / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 277,16 45,98

Bursa / Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 275,77 46,64

Bursa / Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 274,37 47,3

Bursa / Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 271,79 48,54

Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 271,39 48,73

Bursa / Osmangazi / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 263,89 52,56

Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 259,53 54,87

Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 259,39 54,95

Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 258,64 55,36

Bursa / Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 257,40 56,04

Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 252,41 58,85

Bursa / Kestel / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 249,90 60,31

Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 249,66 60,45

Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 249,48 60,56

Bursa / Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 246,75 62,2

Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 246,02 62,66

Bursa / Yıldırım / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 239,07 67,01

Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 233,61 70,6

Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 233,28 70,82

Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 229,60 73,33

Bursa / Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 226,94 75,15

Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 219,17 80,53

Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 218,93 80,69

Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 213,77 84,2

Bursa / Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 206,78 88,62

Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 203,73 90,36

Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 202,92 90,8

Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 196,27 94

Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 191,88 95,67

Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 177,64 98,84