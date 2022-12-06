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Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede

06.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polisin teknik ve fiziki takibin ardından 3 Aralık'ta Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda cep telefonu ve fuhuştan elde edildiği belirlenen 21 bin liraya el konulmuştu. Operasyon kapsamında kurtarılan 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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Bursa fuhuş operasyon

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