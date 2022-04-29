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Bursa Millet Bahçesi'nin metal harflerinin çalınması davasında bir sanık tahliye edildi

29.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Millet Bahçesi'nin metal harflerinin çalınması davasında bir sanık tahliye edildi

Bursa Millet Bahçesi'nin girişinde bulunan mermer sütundaki metal harflerden bazılarını çaldıkları iddiasıyla yargılanan bir sanık tahliye edildi.

32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Semih A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Murat Y. ile avukatı ise salonda hazır bulundu.

Murat Y, savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Zararı gidermek istediğini belirten Murat Y, "Bildirilen 8 adet tabela harfi için tanesi 470 liradan olan hesabı kabul ediyorum ve tabelaların maddi değerini karşılamak isterim. Tahliyemi, akabinde beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin maddi zararı karşılaması için süre verilerek tahliye edilmesini istedi.

Mahkemenin hakimi, polis amirliğince belirlenen tutanakla bir harf için 470 lira bedel dikkate alınarak iddianameye konu 8 harf için 3 bin 760 lira zararın Murat Y. tarafından karşılanması için gelecek celseye kadar süre verilmesi ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Bursa'da 21 Aralık 2021'de araçla gelerek Millet Bahçesi'ndeki mermer üzerinde yer alan bazı metal harfleri çaldıkları ve sattıkları iddia edilen Murat Y. ve Semih A. hakkında "kamu malına zarar verme", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

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