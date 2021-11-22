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  4. Bursa’nın renkli karnabaharlarına yoğun ilgi! Hem göze hem de mideye hitap ediyor

Bursa’nın renkli karnabaharlarına yoğun ilgi! Hem göze hem de mideye hitap ediyor

22.11.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 senedir üretilen renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor. Rengarenk karnabaharlar ilk kez görenleri şaşırtırken, üreticiler talebin yüksek olmasından memnun.

Renkli karnabahara son derece rağbet olduğuna değinen Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, “Karacabey’de Fatih ve Necati Kaçar kardeşlerin renkli karnabahar tarlasındayız. 4 yıldır Karacabey’de renkli karnabahar üretimi yapılıyor. Renkli karnabaharlar son derece rağbet görürken, vitaminler ve mineraller konusunda çok zenginler. Aynı zamanda antioksidan deposu olarak ta son zamanlarda ciddi rağbet görmekte. Renkli karnabaharlar, antioksidan deposu olması sebebiyle yaşlıların, renginden dolayı da çocukların son zamanlarda dikkatini çeken bir ürün. Renkli karnabaharlar, tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İçerisinden her hangi bir boya ve GDO maddesi yok” dedi.

ÇOCUKLAR BAYILIYOR

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Özellikle çocukların renkli karnabaharlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Aytek, “Çocukların özellikle renkli olmasından dolayı karnabahar yeme isteğini arttırmış durumda. Renkli karnabaharlar, ünlü yemek şefleri tarafından çiğ yenilebilmesi dolayısıyla salatalarda kullandıkları bir sebze haline geldi. Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ileriki zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar ve renkli karnabahar çeşitleri bakımında da Türkiye’ye örnek olacak. İyi tarım uygulamasıyla yetiştiricilik yapan, Fatih ve Necati Kaçar kardeşlere teşekkür ediyoruz. Karacabey ve ülke ekonomisine sundukları katkılardan dolayı” ifadelerini kullandı.

“BİZ ÜRETİYORUZ, TÜRKİYE KAZANIYOR”

KARNABAHAR

Renkli karnabahar üreticisi Necati Kaçar, “Karacabey’de karnabahar üreticisiyim. Bu renkli karnabaharları Karacabey’de ürettik. Bu ürünleri paketleme tesislerimizde paketliyoruz. Sonrasında ulusal marketlere gönderiyoruz. Renkli karnabaharları, ulusal marketler aracılığı ile tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.

“Biz üretiyoruz, Türkiye kazanıyor” diyen renkli karnabahar üreticisi Fatih Kaçar, “Renkli karnabaharları geleneksel ıslah yöntemi ile yetiştiriyoruz. Ürünlerimizde renklendirici, boya ve GDO yoktur. Gayet doğal ve sağlıklı. Renkli karnabaharlar, mineral ve antioksidan yönünden çok zengin. Herkesin bol bol tüketmesi gereken bir ürün” şeklinde konuştu.

(İHA)


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