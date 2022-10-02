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Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı

02.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı

Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi üyeleriyle meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

BTB Hizmet Binası'nda, Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde, üyeler kurulan 4 sandıkta oy kullandı.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle 4 yıllık süre içinde üyelerin ticari faaliyetlerine katkı koyacak projelerin yanı sıra kent ve ülke ekonomisine değer katacak pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ticarette köklü değişikliklere yol açan koronavirüs salgınıyla küresel ekonomik krize rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerden aldıkları güçle büyümeye devam ettiklerini dile getiren Matlı, "Önümüzdeki dönemde de yine üyelerimize hizmet etmeye, borsamıza yakışan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bizlere desteklerini esirgemeyen başta üyelerimize, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyor, seçimlerimizin üyelerimize, Borsamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsasında seçim süreci, 7 Ekim'de Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle tamamlanacak.

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