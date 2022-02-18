Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Özbekistan heyetini ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Fergana Valisi Hayrulla Bazarov başkanlığındaki Özbekistan heyetini ağırladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı ziyarette, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret imkanları ve yatırım fırsatları ele alındı.

Bazarov, burada yaptığı konuşmada, yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik Özbekistan'ın önemli teşvik mekanizmalarına sahip olduğunu aktardı.

Özbekistan'da iş gücü ve enerji kaynaklarının oldukça uygun olduğunu belirten Bozarov, şunları kaydetti:

"Fergana, 840 milyon doların üzerindeki dış satımla Özbekistan'ın ikinci ihracatçı kenti. Devletimiz özellikle yatırım yapmayı hedefleyen yabancı sermayeli şirketlere yönelik önemli destekler sunuyor. Ülke ekonomisindeki büyüme, 2021'de güçlenerek devam etti. Ülke ekonomisinde 2016'dan sonraki reformlarla ciddi bir atılım yaşanıyor. Rusya başta olmak üzere, Kazakistan, Kırgızistan ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bursa iş dünyasının üretim ve ihracat potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. İş birliği noktasında uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. Çok somut mutabakatlara varmış bulunmaktayız. Bursa'daki fahri konsolosluğumuz da Özbekistan ve Bursa arasındaki ticaretin artırılmasında önemli rol oynuyor. Dost ve kardeş ülke Türkiye ile önümüzdeki dönemde daha güçlü iş birliğinin olacağına yürekten inanıyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Özbekistan-Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2021'de 3,3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "İki ülkenin dış ticaret hacmi, ilk defa 3 milyar doları aştı. Ülkemiz, Özbekistan'ın 4. ticari ortağı konumunda. Bursa iş dünyası olarak, iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkelerimizin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında başlatılan iş birliği çalışmaları kapsamında, Özbekistan'da yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasına mentorluk desteği verdiklerini anlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Özbekistan'a yaptığım ziyaretlerde bu konuda önemli mesafeler kaydettik. Özbekistan'ın elektrikli araç üretimi kapsamında da çalışmaları var. Elektrikli otomobilde işin kalbi, aslında bataryadır. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası da Bursa'da kuruluyor. Çok sayıda Bursalı firma, aynı zamanda TOGG'a üretim yapıyor. Özellikle bu alanda da Özbekistan ile güçlü ilişkiler kurabiliriz."

