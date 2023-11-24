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Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia! Oynadıkları maçta yaptıkları hareketler sosyal medyada gündem oldu

24.11.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayan Bursa Uludağ Basketbol takımının görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İlk olarak yayınlanan görüntülerde 37 farklı önde olmalarına rağmen son saniyelerde bir sayı daha atmak için tüm oyuncularla hücum yapmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Bu maçın ardından farklı maçlardan yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia! Oynadıkları maçta yaptıkları hareketler sosyal medyada gündem oldu

Bursa Uludağ Basketbol takımının görüntüleri spor dünyasının aklında soru işareti oluşturdu. Oynadıkları maçlarda yaşanan pozisyonlar bir hayli dikkat çekti.

37 SAYI ÖNDEYKEN SON SANİYE HÜCUM

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Bursa Uludağ Basketbol, ZKK Regusa maçının son hücumunda 37 sayı farkla öndeyken tüm oyuncularıyla hücum etmesi izleyenleri şaşırttı. Bursa Uludağ Basketbol takımının antrenörü Aydın Uğuz'un oyuncularına hücuma koşmaları için işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı. 89-52 olan maçta en büyük dikkat çeken olay ise Bursa Uludağ Basketbol'un bareminin 90.5 olarak belirlenmesi oldu...

RÖVANŞ MAÇINDA AYNI SAHNE

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Bu karşılaşmanın rövanş maçında da ilk çeyreği ve dünya piyasasında açılan barem 20.5 sayı. Uludağ, 19 sayıda ve skor 19-12 iken hiçbir neden yokken mola alıyor. Mola dönüşü Bursa Uludağ'ın isteyerek hücum faul yapmasına anlam verilemedi.

MAÇIN 19-12 BİTMESİ İÇİN SAYI ATMADILAR İDDİASI

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Yapılan hücum faulün ardından rakip takımın kötü bir hücum yapmasının ardından top yeniden Bursa Uludağ'a geçti. Bursa Uludağ ise hücum süresinin sonuna kadar topu kullanmadı ve ilk çeyreğin 19-12 bitmesini sağladı. Bu da akıllara ilk çeyrek için açılan baremin 20.5 sayı olmasını getirdi.

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