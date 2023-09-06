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Bursa Uludağ Üniversitesinde 71 binden fazla öğrenci ders başı yapacak

06.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), 2023-2024 eğitim öğretim yılında 71 binden fazla öğrenci eğitim görecek.

Bursa Uludağ Üniversitesinde 71 binden fazla öğrenci ders başı yapacak

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa zaman kaldığını söyledi.

Okul kayıtlarının 4 Eylül'de tamamlandığını belirten Yılmaz, üniversitenin toplam öğrenci sayısının 71 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'de öğrenci sayısı bakımından ilk 3 üniversite arasında yer aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene 13 binden fazla öğrenci Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitime ilk adımı atacak. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. 15 meslek yüksekokulu, 15 fakülte ve 3 yüksekokulumuz, yüzde 100 doluluk ile eğitime başlayacak. 13 bin yeni öğrencinin 12 bin 900 civarının kayıt yaptırdığını görüyoruz. Malum, kazananların bazıları kayda dönüşmüyor. 2 Ekim'de ilk ders başlayacak. Kampüste, 45 bin civarında öğrencimiz var. 21 bin civarında ön lisans öğrencimiz mevcut. Lisansüstü öğrencimiz ise 6 bin 500 olarak seyrediyor."

Bursa Uludağ Üniversitesinde 7 bine yakın da misafir öğrenci bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Misafir öğrencilerin geldiği ülkelerin sayısı ise 130 civarındadır. Yani dünyanın her köşesinden öğrenci Bursa Uludağ Üniversitesini seçmiş." dedi.

Yılmaz, yurt kapasitesine de değinerek, "Kampüsün içerisinde 10 binin üzerinde konaklama imkanı var. Öğrencilerimizin 4'te 1'i kredi yurtlar kurumunda konaklamaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler için barınma sıkıntısı yok." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, BUÜ'nün 2021 yılından beri araştırma üniversiteleri arasında yerini aldığını da sözlerine ekledi.

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