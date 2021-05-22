Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan noktalar ile cadde, sokak ve meydanlarda uygulama yapan ekipler, kurallara uymayan araç, yaya ve iş yerleri hakkında işlem başlattı.

Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla sahil kesimleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi, kurallara uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

Çanakkale'de de sokak ve caddelerde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşandı.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Ekipler, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Bursa'da Atatürk Caddesi ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa ve çevre illerde cadde ve sokaklar boş kaldı.

- Kütahya

Kütahya kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

- Bilecik

Bilecik'te de kısıtlamanın ardından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı büyük oranda boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında yol kontrolü yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

