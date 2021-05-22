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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

22.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa ve çevre illerde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa'da Atatürk Caddesi ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde, izin belgesi kontrolü yapıyor.

- Eskişehir

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Ekipler, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de de sokak ve caddelerde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşandı.

Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi, kurallara uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

- Yalova

Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla sahil kesimleri başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan noktalar ile cadde, sokak ve meydanlarda uygulama yapan ekipler, kurallara uymayan araç, yaya ve iş yerleri hakkında işlem başlattı.

- Kütahya

Kütahya kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

- Bilecik

Bilecik'te de kısıtlamanın ardından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı büyük oranda boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında yol kontrolü yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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