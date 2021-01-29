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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Eskişehir'de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı, sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olanlar bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

- Çanakkale

Çanakkale'de de kısıtlamaya büyük ölçüde uyuldu.

Kent merkezinde saat 21.00'den itibaren sessizlik yaşanırken, daha önce yoğun olan Kordon Boyu, İskele Meydanı, Demircioğlu ve Çarşı caddeleri boş kaldı.

Polis ekiplerince ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

- Yalova

Yalova'da da kısıtlamayla sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında denetim yapılırken, araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

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