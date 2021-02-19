YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

19.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ve bekçiler, birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Özellikle insan kalabalığının yoğun olduğu Kent Meydanı, Ulu Cami civarı gibi meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

- Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

- Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

- Yalova

Yalova'da da kısıtlamayla sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında denetim yapılırken araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

- Çanakkale

Çanakkale'de de Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın son dakikalarına kalan vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Bursa'da liselerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da liselerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Biraz kafa karışıklığı sağlık için çok faydalı

Biraz kafa karışıklığı sağlık için çok faydalı

Sağlıklı bir yaşlılık için egzersiz zamanı

Sağlıklı bir yaşlılık için egzersiz zamanı

Nilüferli milli atlettin hem rekor hem de olimpiyat sevinci

Nilüferli milli atlettin hem rekor hem de olimpiyat sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.