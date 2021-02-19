Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ve bekçiler, birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Özellikle insan kalabalığının yoğun olduğu Kent Meydanı, Ulu Cami civarı gibi meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

- Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

- Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.