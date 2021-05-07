Bursa ve çevre illerde "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Çanakkale'de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklar boş kalırken Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddeleri de sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından belirlenen kavşaklarda durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat ve izin belgeleri kontrol ediliyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yapıyor.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel Caddeleri ile Fabrikalar Sokak ve Espark Alıveriş Merkezi önünde sessizlik hakim oldu. Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ulu Cami ile çevresi, Atatürk Caddesi ve Kent Meydanı'nda sessizlik hakim. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşların izin belgeleriyle ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana kavşaklarda kontrol noktaları oluşturdu. Mahalle giriş ve çıkışlarında ise kısıtlamayla ilgili oluşturulan denetim ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. İzin belgesi olmayan kişiler hakkında görevlilerce tutanak düzenleniyor.

- Bilecik ve Yalova

Bilecik'te vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet ediyor. Yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri, kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü.

Yalova'da da kentin giriş ve çıkış noktalarındaki uygulama noktaları ile meydan, cadde ve sahil kısımlarında devriye gezen polis ekipleri, yaya ve araçlar üzerinde denetimlerini sürdürüyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, İstanbul, Fatih gibi cadde ve ara sokaklarda bulunan iş yerlerine yönelik de denetimlerini arttıran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak düzenliyor.

